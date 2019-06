© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’auto Jaguar noleggiata nel capoluogo e poi mai restituita. Anzi, se ne sono perse le tracce al punto che si sospetta che sia finita all’estero. Un’indagine partita dopo una querela presentata negli uffici del Comando provinciale dell’Arma e che ora è sfociata in due denunce. I sospetti degli investigatori si sono concentrati su un 43enne campano e su un 21 originario di Alatri.In base alla ricostruzione dei militari il 13 aprile scorso avrebbero noleggiato una jaguar in una società del capoluogo che affitta vetture, ma non l’avrebbero restituita al termine del periodo previsto. Da qui sono iniziati gli accertamenti che hanno portato gli uomini del Norm, coordinati dal colonnello Cagnazzo e dal luogotenente Pizzotti, a rintracciare i due in un’altra società di autonoleggio, sempre nel capoluogo ciociaro: da quanto emerso stavano prendendo a nolo una macchina, una Bmw Serie 3, ma la consegna è sfumata per l’arrivo dei carabinieri. Da qui è stata effettuata una perquisizione nella casa dove si erano stabiliti (la proprietaria dell’immobile aveva presentato denuncia nei confronti del campano lamentando il mancato pagamento dell’affitto) nel corso della quale sono state rinvenute le chiavi e la carta di circolazione della Jaguar, oltre a carte di pagamento e contratti di noleggio di auto su cui sono in corso accertamenti per verificarne autenticità e provenienza.