È stata riaperta, alla presenza di numerose autorità cittadine, tra cui i sindaci di Villa Latina, Luigi Rossi, di Settefrati, Riccardo Frattaroli, e Picinisco, Marco Scappaticci, del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, del vicepresidente Luigi Vacana e del consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Germano Caperna, la strada provinciale 38, in territorio di Atina, che collega Villa Latina, Picinisco e San Biagio Saracinisco.La strada era stata interdetta alla circolazione oltre due anni fa, quando tre chilometri dell’arteria subirono gravi danneggiamenti in seguito alla caduta di grossi massi, provocata dal maltempo: sull'asfalto si aprì una profonda voragine, a causa della quale fu immediatamente decisa la chiusura.Ora, dopo una serie di interventi, collaudi e messa in sicurezza dell’arteria S.P.38, si sono conclusi anche tutti i lavori di competenza dell’Amministrazione provinciale: nuovo asfalto, guardrail e interventi accessori necessari per la riapertura al traffico veicolare.