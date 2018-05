di Stefano De Angelis



La sorpresa, già nell’aria, è che il sindaco uscente Silvio Mancini, dopo il primo mandato di cinque anni, non si ricandida, interrompendo anzitempo la sua esperienza alla guida della città sannita. Ha deciso di non correre neanche per un posto in seno alla massima assemblea cittadina. Ora la squadra che lo ha sostenuto in Consiglio comunale ha un nuovo condottiero, dal 2013 a oggi braccio destro in Giunta proprio di Mancini. Si tratta del geometra Fabio Caira, vicesindaco uscente, che si presenta agli elettori a capo della civica «Per Atina». Con lui, nel solco della continuità, una squadra di aspiranti consiglieri composta da otto uomini e quattro donne. Nella lista figurano anche l’ex primo cittadino Fausto Lancia e alcuni assessori dell’Esecutivo Mancini. In corsa per la conquista del Municipio c’è anche Adolfo Valente, che capeggia un’altra civica, denominata « Atina bene comune»: anche in questo caso sono quattro le donne in lizza per un banco nell’assise civica. Nel centro della Val di Comino con più abitanti, dunque, il prossimo 10 giugno sarà una sfida a due.



I CANDIDATI

Lista «Per Atina», candidato a sindaco Fabio Caira. Candidati a consigliere: Federico Cerri, Francesca Evangelista, Luca Giannandrea, Gianluca Iafrati, Fausto Lancia, Roberta Ivana Lauricella, Francesco Massa, Alessio Nardone, Franca Pesce, Marco Rossi, Manuela Secondini, Ivan Filippo Tavolieri.

Lista « Atina bene comune», candidato a sindaco Adolfo Valente. Candidati a consigliere: Marta Cardile, Antonio Carlini, Quirino Di Paolo, Sabrina Durante, Paolo Fallena, Valter Fasoli, Davide Frattaroli, Anastasia Leonardi, Anselmo Nait, Virgilio Paolillo, Carmine Pisano, Fabienne Rossi.

