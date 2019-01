© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto con spaccata alla filiale della Banca Popolare del cassinate: scatta l’allarme e il colpo sfuma. E’ successo nella notte di venerdì a Roccasecca, quando la banda dei bancomat è tornata in azione nel cassinate.Poco prima delle 4 almeno in tre sono arrivati in via Piave, nella zona della stazione e, utilizzando, forse, un grosso bastone di ferro, hanno tentato di spaccare la porta d’ingresso della banca.L’azione è durata pochi minuti, il tempo che si azionasse l’allarme e il colpo è fallito.In zona sono subito confluite le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Tamara Nicolai.Sono stati istituiti posti di blocco, ma hanno dato esito negativo. Le indagini, ora, si concentrano sulle immagini del circuito di sicurezza che hanno registrato l’assalto alla banca. E’ il secondo colpo che salta: il primo c'era stato a Ceprano, sempre ai danni della filiale della Banca Popolare del Cassinate, il 28 dicembre scorso.I carabinieri della compagnia di Cassino, diretti dal capitano Ivan Mastromanno, invece, si concentrano sul colpo andato a segno alla Banca di Credito Cooperativo di San Vittore del Lazio di via Granatelli, ridosso della strada regionale 430: bottino 20 mila euro. Forse la stessa banda poco prima dell’alba di martedì scorso ha sfondato la vetrata e portato via una grossa cassetta di sicurezza ad uso interno: il cosiddetto dispositivo cash in grado di incamerare fino a 50 mila euro. Dispositivo che è stato ritrovato nelle ore successive da un vigilantes, alla poriferi di San Vittore del Lazio, analizzato e stato riconsegnato alla banca.