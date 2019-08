© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frosinone, avvisi luminosi e nuovi orari per l’ascensore inclinato.L’amministrazione Ottaviani, nell’ambito degli interventi di promozione della mobilità ecosostenibile, ha provveduto ad installare, all’incrocio tra via Aldo Moro e via Veccia, prima dell'ingresso della stazione di valle dell’ascensore inclinato, il dispositivo con le indicazioni relative al servizio della blindovia.L’impianto meccanizzato di collegamento tra via Aldo Moro e piazzale Vittorio Veneto, inoltre, al fine di evitare il surriscaldamento dei componenti dello stesso, a causa delle alte temperature della stagione estiva, e a seguito di verifiche sul flusso dei passeggeri giornalieri, nel mese di agosto osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle 14.30 e dalle 16.45 alle 21.30; mercoledì 7, 14, 21 e 28 agosto dalle ore 7.30 alle 14.30 e dalle 16.45 alle ore 24; venerdì, sabato e domenica dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 16.45 e alle 23.