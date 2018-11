Ultimo aggiornamento: 16:30

Arte e sociale: quindici artisti in mostra a palazzo Iacobucci fino al 7 dicembre. “Tutto Blue” è il titolo dell'esposizione che sarà inaugurata domani, alle 18, nella sede dell'Amministrazione provinciale.Un gruppo di artisti del territorio, di fatto il collettivo che sta animando da mesi i borghi e le piazze della Ciociaria nell'ambito di CiociariArte, ha risposto all’appello di Domenico Fumato, presidente dell’associazione di volontariato “Tutto Blue Arte e Sociale”.«Un’associazione che ha ripreso sotto una nuova veste un’esperienza che viene da lontano. La colazione in piazza – assicurata dall’associazione - è un appuntamento per i senza fissa dimora, che il Fumato chiama “amici di strada”», si legge in una nota.L’iniziativa nasce proprio per sensibilizzare sul tema attraverso l’arte. La mostra vedrà esposizioni e allestimenti di Rocco Alonzi, Silvia Capoccia, Mariangela Calabrese, Mario Casalese, Annalisa Copiz, Germana De Vincenzi, Paolo Fiorini, Rocco Lancia, Annalisa Lucarini, Raffaella Manca, Alessio Marri, Milton, Paola Ottaviani, Paola Petricca.La tappa artistica rientra nel progetto “Ciociaria d’Inverno”, ideato e promosso dal presidente del Consiglio provinciale Luigi Vacana su un avviso pubblico regionale che ha visto la Provincia di Frosinone unica del Lazio ammessa e finanziata.