Una giornata per riscoprire l’autenticità di uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Basso Lazio e per rimarcare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente anche per le future generazione.È stato il binomio che ha fatto da leva tra le anime, tutti volontari, della neonata cooperativa Lacus per organizzare il primo evento, “Giornata in Natura”, che ha richiamato sulle sponde del laghetto di Isoletta d’Arce centinaia tra famiglie, bambini e giovani.Una manifestazione all’aria aperta organizzata in collaborazione con il circolo ambientale Guardia Zoofila di Frosinone, il Comune di Arce, la Federazione italiana Pesca sportiva e attività subacquee, il Parco naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi e l’associazione Carpe Diem di Frosinone.«La cooperativa Lacus - si legge in una nota - non ha scopo di lucro, il suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate tramite attività ludico-educative e di cura, didattico-espressive, laboratori creativi di vario genere, servizio civile e così via. Attenti alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro territorio, poco conosciuto e trascurato, attraverso attività finalizzate alla cultura, al turismo, allo sport, al divertimento dei bambini».Una giornata, dunque, all’insegna della natura e delle sue bellezze quella promossa dalla coop presieduta da Valeria Andreoli.«Il nostro primo evento era volto, appunto, alla valorizzazione del nostro territorio e alla sensibilizzazione dei bambini nei confronti dell’ambiente e del rispetto della natura. Speriamo che la giornata sia stata un input per far capire che il lago di Isoletta non può essere usato come una discarica, bensì è un luogo dove poter far giocare i bambini che oggi hanno bisogno dell’aria aperta», concludono dalla coop.