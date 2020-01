Il Comune di Arce premia l'alfiere del lavoro Leonardo Sera. La cerimonia si terrà oggi, nella sala consiliare "A. Renzi" alle 18. Il Consiglio comunale, nella seduta del 20 dicembre, ha deliberato di concedere un'attestazione di stima e gratitudine allo studente arcese che, il 22 ottobre scorso, nella sala dei Corazzieri del Quirinale, ha ricevuto l'onorificenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



«È un onore per me - ha detto il sindaco Luigi Germani - consegnare un riconoscimento da parte di tutta la comunità arcese al giovane Leonardo. Non capita tutti i giorni di avere nel proprio comune uno dei migliori studenti d'Italia premiato dal presidente della Repubblica».



Alla cerimonia sono stati invitati anche i dirigenti scolastici Orietta Palombo del liceo di Sora e Nunzia Milite dell'istituto comprensivo di Arce. © RIPRODUZIONE RISERVATA