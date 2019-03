Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un crac politico improvviso. Un’implosione che ha lacerato il Pd locale. La miccia è stata la revoca, l’altro ieri, dell’incarico di assessore a Bilancio e Pubblica istruzione a una donna dem, Katia Germani. È stata la scintilla che, nel giro di un giorno, ha portato alla caduta del governo cittadino guidato, da dieci anni, dal sindaco e medico Roberto Simonelli, anche lui Pd. Ieri mattina, infatti, sette consiglieri comunali, due di maggioranza, un indipendente e quattro di opposizione, in blocco, hanno rassegnato le dimissioni dall’assise civica. Il risultato? Tutti a casa, fine della legislatura e arrivo di un commissario prefettizio, che s’insedierà entro pochi giorni. Per Simonelli, che non potrà più ricandidarsi avendo superato la metà della durata del secondo mandato consecutivo (la legge Delrio consente il terzo solo nei centri fino a 3mila abitanti), è la seconda sfiducia in dieci anni: allora era subentrato alla guida del Comune in qualità di vicesindaco.La prima riunione di quelli che poi, da lì a qualche ora, avrebbero staccato la spina all’amministrazione si è tenuta dopo il ritiro delle deleghe a Germani, che si era fatta avanti come aspirante sindaco. «È venuto meno il necessario rapporto di fiducia» si legge nel decreto dell’ex primo cittadino. Qualche ora di confronto tra le forze d’opposizione e un’ala della maggioranza, poi la decisione unanime: dimissioni di massa. Sono state formalizzate ieri mattina, davanti al notaio Labate di Sora, dai consiglieri Katia Germani (Pd), Domenico Sugamosto, civico, entrambi eletti nelle fila del raggruppamento che nel 2014 aveva vinto le elezioni, dall’indipendente Vincenzo Colantonio, già fuoriuscito dalla squadra di governo, e dai quattro della minoranza, Luigi Germani (Pd), Sara Petrucci (in pole per una candidatura alle prossime Europee con la Lega), Sisto Colantonio e Roberto D’Auria, civici, quest’ultimo ex sfidante di Simonelli per la fascia tricolore. Un totale di sette su dodici. Dopo le firme è stata inviata una pec ufficiale al Comune e alla Prefettura per comunicare la fine anticipata del mandato e la sfiducia al primo cittadino, con conseguente decadenza anche degli assessori Dario Di Palma (Pd) e Luana Sofia, del vicesindaco Gianfranco Germani e dei consiglieri Filippo Colantonio e Sara Simone, quest’ultima presidente della massima assemblea cittadina e già in rotta con lo schieramento uscente.Una mossa, quella di decretare la caduta del sindaco, che cambia o meglio scuote lo scenario politico arcese nel momento topico della campagna elettorale. Tra meno di due mesi, infatti, il 26 maggio, i cittadini saranno chiamati alle urne per le Comunali. Hanno già annunciato la discesa in campo al timone di liste civiche Sara Simone e Katia Germani, la seconda con una formazione che fa riferimento al centrosinistra. Nella cittadina, però, circolano anche altri nomi. Poi c’è attesa per la contromossa di Simonelli. «Vedremo - ha detto l’ex sindaco amareggiato -. Dovrei allestire una squadra che ripudi la slealtà. Ho creato politici che mi hanno voltato le spalle, la mia più grande delusione. C’è chi ha tradito la linea della maggioranza rifuggendo dal confronto, dalla mediazione e dalla discussione».