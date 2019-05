Bozzetti, disegni e schizzi. Scorci, fondi immaginari e colori in un turbine espressivo di fantasia ed emozioni. È la mostra “Nasceris” firmata da Luca Grossi che sarà inaugurata oggi, alle 19.30, nella galleria La Corte, ad Arce. L’artista esporrà le proprie opere che lasciano spazio all’immaginazione e che, allo stesso tempo, si fondano su un’ispirazione non casuale.



«Luca Grossi ha attraversato l'abisso ed è riuscito ad emergere. L'abisso che porta verso gli sconfinati angoli oscuri della propria anima. L'artista lo affronta illuminandolo con la verità delle proprie opere. Cerca una via, cerca se stesso, cerca la salvezza. Sguazza, scivola, cade, poi capisce di aver bisogno di un'idea», scrive l'artista Nazareno De Santis presentando l'esposizione.