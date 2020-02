© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona notizia per il Comune di Aquino. Il progetto, elaborato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Libero Mazzaroppi, è stato ritenuto valido dalla Regione per il contributo previsto dal bando regionale riguardante gli incentivi a sostegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano della manutenzione del verde pubblico urbano.La Regione ha ritenuto ammissibile per le spese di parte corrente il contributo di 7.407,00 euro e per le spese in conto capitale di 4.050,00 euro.La manutenzione avverrà nel parco storico del Vallone, nell'area parco monumentale Madonna della Libera - inserita e riconosciuta come patrimonio nella “Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi, giardini di valore storico ed artistico” della Regione Lazio - e sulla Via Latina.I lavori, per i prossimi sette mesi, saranno affidati in convenzione alla Pro Loco di Aquino. Una prima fase preliminare di un mese, invece, sarà necessaria per organizzare il lavoro e per le attività di formazione sulla sicurezza.Lo comunica il Comune di Aquino.