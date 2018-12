Aquino fra le cento mete d’Italia. Il sindaco Libero Mazzaroppi, accompagnato dal consigliere Andrea Capraro, ha ricevuto il premio a Palazzo Madama. Il riconoscimento, per il merito attribuito «alle esperienze migliori volte allo sviluppo, alla crescita culturale, alle opere realizzate per potenziare in maniera concreta ed efficace la qualità della vita dei cittadini», è stato assegnato dall’Osservatorio delle eccellenze italiane. «Un traguardo di assoluto prestigio per la città che ha dato i natali a San Tommaso e a Giovenale», si legge in una nota. Il sindaco, felice ed emozionato, ha dichiarato: «Il premio va ad Aquino, ai suoi cittadini, alle associazioni che si sono impegnate, come la Pro Loco, ma anche al mio gruppo amministrativo Aquino nel Cuore». © RIPRODUZIONE RISERVATA