In occasione del 93° anniversario dalla fondazione della Provincia di Frosinone, domani, 12 dicembre 2019, un'altra delle iniziative inserite nel calendario delle celebrazioni.L'artista Mariangela Calabrese, docente di discipline grafiche e pittoriche al Liceo Artistico di Frosinone, donerà all'ente una sua opera, 'Excerpta', nel corso di una cerimonia che inizierà alle ore 17 e che vedrà l'introduzione del professor Marcello Carlino e il critico d'arte Rocco Zani, figlio del celebre Vittorio Miele. A portare i saluti sarà il vicepresidente della Provincia e delegato ai Servizi culturali e alla Promozione del territorio, Luigi Vacana.Una ricerca artistica, quella della Calabrese, iniziata nel 1980 e proseguita negli anni in un percorso di contaminazione e ricco di linguaggi inesplorati: dalla pittura alla scultura, dalle installazioni alle opere ambientali passando per le performance relazionali.L'opera che l'artista, docente di discipline grafiche e pittoriche al Liceo Artistico di Frosinone, donerà all'Amministrazione provinciale è un'installazione polimaterica che racconta, attraverso estratti fotografici in formato tessera, la memoria storica del dramma della guerra dalla quale, però, nascono messaggi di pace e speranza."Con grande piacere – commentano il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e il vicepresidente Luigi Vacana – accogliamo l'opera della professoressa Calabrese che contribuisce ad arricchire l'importante patrimonio artistico-culturale del palazzo provinciale e la ringraziamo per voler onorare con la sua opera un momento particolarmente significativo per il nostro Ente, che celebra i 93 anni dalla sua istituzione".