Apre ufficialmente l'area faunistica di Campoli Appennino con un appuntamento che celebra i valori più sani che ispirano l'impegno per la tutela della fauna. In campo un nuovo direttivo dell'associazione "Caspita", che oggi vede in prima linea il presidente Giusi Di Fina e il vicepresidente Lavinia Rufo.



«Il 2 giugno, a Campoli Appennino, dunque, il "battesimo" di carica di queste due "pasionarie" dell'ambiente, impegnate in prima persona nella valorizzazione di questa area protetta e nel perseguimento di progetti, che avranno al loro centro» anche la «promozione del turismo territoriale inteso in un ottica ecosostenibile».



«Ho scelto di mettere a servizio di questa causa, per me fondamentale, l'esperienza che ho maturato nelle associazioni che si occupano di tutela dei diritti delle donne, contrastando lo stalking e la violenza di genere - ha spiegato il vicepresidente Lavinia Rufo -. Infatti, ritengo che seppure il ruolo di mamma lavoratrice sia oneroso, ma anche essenziale, rappresenti un obbligo per ciascuno di noi rendersi attori e strumenti per la promozione di valori improntati al rispetto della natura, intesa come biodiversità e peculiarità locali».

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07



