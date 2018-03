di Pierfederico Pernarella

Ancora nessuna traccia di Alessandra Rossi e Desiada Maze, le due studentesse del liceo "Severi" di Frosinone che da ieri mattina risultano scomparse. In questo momento è in corso una riunione in Questura per proseguire le ricerche attivate ieri pomeriggio e purtroppo per ora senza esito.Alessandra Rossi e Desiada Maze, entrambe sedicenni, studentesse del terzo anno del liceo scientifico del capoluogo ciociaro, erano uscite di casa per andare a scuola, ma in classe non sono mai entrate e nessuno da quel momento le ha più viste o sentite. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, e da quel momento la polizia le sta cercando ovunque.Gli smartphone risultano spenti da ieri mattina e nessuno messaggio è arrivato ai familiari o agli amici. Il commissario capo Flavio Genovesi che dirige la Squadra Volanti della Questura di Frosinone, come impone il protocollo per le persone scomparse, ha diramato l'allarme a livello nazionale, diffondendo le foto delle due ragazze. Ma le ricerche si concentrano nella provincia di Frosinone e sul territorio di Roma. La polizia, oltre ai genitori, ha ascoltato gli amici di scuola, ma dalle testimonianze non è emerso alcun episodio di particolare rilievo o indizio utile per individuare un possibile movente dietro la fuga né tanto meno un'eventuale destinazione. È venuto fuori solo un dettaglio: una delle due, D.M., di origini albanesi, sarebbe uscita di casa con un borsone. Cosa che farebbe pensare che la fuga sia stata in qualche modo organizzata.Gli smartphone, come detto, risultano spenti, per cui non è stato possibile rintracciarle. L'unico modo per individuare l'ultimo punto in cui le ragazze hanno tenuto i cellulari accesi è analisi delle celle telefoniche, ma si tratta di informazioni che possono essere fornite soltanto dai gestori. La polizia ieri pomeriggio ne ha fatto richiesta formale, ma la consegna dei dati non è immediata. Intanto si continua con le ricerche sul campo: posti di blocco, controlli nelle stazioni ferroviarie e degli autobus di tutta Italia.