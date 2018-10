Dopo mesi di attesa è entrata in funzione, presso il presidio sanitario di Anagni, la Tac. Un’apparecchiatura che è stata, per settimane, al centro di polemiche. L’annuncio della fornitura del macchinario era stato dato in pompa magna, ma di fatto non era mai stato attivato. Così la Tac (imballata) è rimasta per mesi nel corridoio. A quel punto si accennò alla possibilità che l’apparecchio fosse trasportato altrove, ma intervenne il direttore sanitario che bloccò il trasferimento.

Ebbene, allestiti i locali per consentire il passaggio del voluminoso involucro, il macchinario è stato montato e da questa mattina entrerà ufficialmente in funzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA