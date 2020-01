Tre macchine coinvolte, un ferito non grave e disagi alla circolazione. Questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri ad Anagni sulla Casilina. È accaduto intorno alle 18.20. Le tre auto, una Focus, una Golf e una Bmw, secondo una prima ricostruzione sono state coinvolte in un tamponamento. Nell’impatto una è finita fuori strada. A rimanere ferito è stato il luogotenente D’Onorio, il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, trasportato all’ospedale di Frosinone: per lui, per fortuna, solo ferite non gravi. Sul posto, Oltre agli uomini del 118 e della Guardia di Finanza, anche la polizia locale e i carabinieri, che hanno gestito il traffico poi tornato alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA