Questa mattina, in Prefettura a Frosinone, il prefetto Emilia Zarrilli ha ricevuto il neoeletto sindaco del Comune di Anagni Daniele Natalia «per una conoscenza personale e per avere un quadro aggiornato sulle problematiche riguardanti il territorio della città dei papi», comunicano dall'Ufficio territoriale del governo.



«Durante l'incontro - si aggiunge nella nota - sono state esaminate, in particolare, le questioni di carattere ambientale, occupazionale, industriale, riservando una specifica attenzione alla vicenda inerente all’ulteriore depotenziamento del nosocomio anagnino. Il sindaco, a tal proposito, si è reso disponibile e aperto a inserire nella nuova fase programmatica utili iniziative funzionali al rilancio complessivo del territorio comunale, assicurando la piena collaborazione e un’azione sinergica, quanto mai necessaria, al superamento di ogni aspetto di criticità».









Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22



