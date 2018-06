A due giorni dal ballottaggio, che ad Anagni dovrà decidere chi sarà il prossimo sindaco della città dei papi, per Daniele Natalia, candidato della coalizione «Un patto per la città», e Daniele Tasca, candidato della coalizione «Anagni terra nostra», quello di ieri è stato il momento degli ultimi appelli al voto prima della chiusura della campagna elettorale. Un appello con cui i due rivali hanno cercato di convincere soprattutto quegli elettori che, al primo turno del 10 giugno scorso, non avevano votato per loro. Non sono mancate le accuse reciproche durante le due settimane precedenti il ballottaggio. A Natalia, tra le altre cose, è stato soprattutto ricordato il suo rapporto con l’ex sindaco e l’ex consigliere regionale Franco Fiorito. A Tasca, invece, è stato spesso contestato il forte legame con la lista di Casapound.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08



