Due feriti e traffico bloccato. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto stasera, intorno alle 21.30, ad Anagni, sulla Casilina. A scontrarsi, per cause al vaglio, sono state due auto, una Punto e una Panda. A restare feriti sono stati due giovani, uno trasportato in ospedale. Non avrebbe subito serie lesioni, invece, l’altro ragazzo.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25



