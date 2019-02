© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ampliamento della discarica di Cerreto a Roccasecca: il 13 febbraio prossimo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si aprirà il procedimento per la valutazione dei ricorsi presentati dal Comune di Roccasecca, dal Ministero per i Beni culturali e dalla Provincia di Frosinone. La convocazione alle parti è arrivata nella giornata di ieri, a poche ore dalla manifestazione indetta per domenica mattina a Roccasecca Scalo dalle amministrazioni comunali di Roccasecca, Colfelice San Giovanni Incarico, Pontecorvo e Castrocielo.La mobilitazione per domenica mattina è generale, il territorio è stato tappezzato di manifesti con lo slogan: “Adesso o mai più”. Ma la partita decisiva si apre il 13 febbraio prossimo con la prima fase del ricorso contro l'ampliamento della discarica di Roccasecca. Ampliamento che prevede lo stoccaggio in altezza - nel quarto bacino della discarica di Cerreto - di 187 mila tonnellate di rifiuti. Una prima fase cha sarà interlocutoria, vale a dire per cercare una soluzione condivisa. Se ciò non dovesse avvenire la Presidenza del Consiglio dei Ministri deciderà autonomamente.Al ricorso, come noto, si è arrivati dopo la conclusione con parere favorevole, dello scorso 30 gennaio, della conferenza dei servizi presso la regione Lazio. Tutti i Comuni del territorio hanno espresso, nella conferenza dei servizi, la loro netta contrarietà. In queste ore i sindaci, a più riprese, hanno fatto appello al Governo affinché rigetti definitivamente il progetto di ampliamento presentato dalla Mad, la società che gestisce la discarica di Roccasecca.“Questo territorio ha già dato in termini ambientali, ora basta. Tutti devono capire che questa è la partita definitiva. Ora o mai più. Il Governo gialloverde dica no all’ampliamento”, hanno spiegato i sindaci, in testa quello di Roccasecca Giuseppe Sacco.Proprio ieri mattina è arrivata la presa di posizione del M5S con la deputata Ilaria Fontana.“La sopraelevazione della discarica di Roccasecca - ha spiegato Fontana - è l’ennesimo scellerato atto di una gestione dei rifiuti scriteriata da parte della giunta Zingaretti. Con l’ampliamento si andrà a creare una collina di rifiuti a pochissima distanza dal punto in cui il fiume Melfa incontra il Liri. Il parere positivo di valutazione di impatto ambientale - ha aggiunto - giunge malgrado la segnalazione della Asl sulla necessità di studi epidemiologici e la presenza di odori nauseabondi, la nota del ministero dei beni culturali che segnala l’incompatibilità paesaggistica del progetto e la segnalazione da parte del Comune di Roccasecca riguardo fenomeni di dissesto idrogeologico e frane già in atto”. Non una semplice presa di posizione, ma un vero appello al Ministro dell’Ambiente Costa.“Per queste motivazioni ho ritenuto opportuno informare il Ministro Costa di tutte le criticità ambientali e gestionali, che sono l’ennesima dimostrazione di come il futuro piano rifiuti del Lazio non sia così green, circolare e sostenibile come dice Zingaretti: difficilmente infatti con autorizzazioni simili si potrà guardare ad un futuro in cui l’Europa ci chiede di ridurre al 10 per cento senza temere lo spauracchio dell’apertura di procedure di infrazione alle quali la gestione dei rifiuti nel Lazio ci ha tristemente abituato negli ultimi 15 anni”.