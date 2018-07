Una partita tirata con nessuna delle due squadre intenzionata a mollare. Alla fine, davanti a un discreto pubblico, l'hanno spuntata gli avvocati della camera penale di Frosinone, che hanno battuto la nazionale magistrati, selezionata tra i componenti del Csm, con il risultato finale di 5-3.



La sfida amichevole, programmata con un doppio scopo, benefico e di valorizzazione del territorio ciociaro, si è disputata allo stadio Stirpe del capoluogo.



Per gli avvocati della camera penale di Frosinone, freschi del titolo di campioni d’Italia per la vittoria nel campionato Avvocup 2018, un altro successo sportivo.



La partita è stata preceduta dalla cerimonia di apertura, nel corso della quale sono intervenuti anche il sindaco di Frosinone, il presidente del Tribunale e il procuratore capo del capoluogo nonché alcuni rappresentanti del Csm, tra cui il vicepresidente.



L'organizzazione è stata resa possibile grazie al lavoro portato avanti in maniera sinergica della camera penale di Frosinone, presieduta da Rosario Grieco, coadiuvato da Luca Solli, il quale ha coordinato e tenuto i rapporti diretti con il Csm e la società del Frosinone Calcio. Prezioso anche l’impegno di Luca Palamara, consigliere del Csm e già presidente dell’Anm, e di Rita Marcucci, funzionario della quarta commissione del Consiglio superiore della magistratura.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:08



