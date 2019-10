© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati proclamati i vincitori del premio letterario “ Val di Comino” 2019. Fondato nel 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, all’epoca assessore provinciale, il riconoscimento, considerato tra i più importanti d’Italia, è giunto alla quarantaquattresima edizione. Ancora oggi è Gerardo Vacana, con il figlio Luigi e gli organizzatori storici del Centro studi letterari “ Val di Comino”, a portarlo avanti in nome della cultura. La cerimonia di premiazione si terrà domenica, alle 17.30, al teatro comunale di Alvito. A ricevere il “ Val di Comino” saranno per la poesia Giancarlo Pontiggia, con il volume Il moto delle cose, per la saggistica letteraria Raffaele Manica per l’insieme della sua opera, per la saggistica storica Luigi Gulia per l’insieme della sua opera, per la traduzione Carlos Vitale, per il giornalismo Daniele Di Mario e per il teatro l’attore Silvio Muccino.