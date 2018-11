© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica, 18 novembre, alle 17, nella sala consiliare del Comune di Alvito si svolgerà un interessante convegno sulla figura dell’alvitano Tommaso I d’Aquino, conte di Acerra, Gran Giustiziere di Terrae Laboris, braccio destro di Federico II, organizzato dall’Archeoclub Val di Comino.Ai saluti del sindaco Duilio Martini e della presidente dell’Archeoclub Val di Comino Rosanna Tempesta faranno seguito gli interventi di Ferdinando Marfella, cultore di storia locale, di Stefano Carducci e Diego Mammone, rispettivamente presidente e tecnico scientifico del Centro studi “Finis Regni”, di Luciano Santoro, appassionato di storia locale, di Giuliano Fabi, animatore del progetto “Terra dei 5 Miracoli”.La panoramica storica sul periodo della dominazione Sveva, sul ruolo di Tommaso I d’Aquino, sulle vicende che determinarono e caratterizzarono le crociate così come l’illustrazione di due tele del palazzo ducale di Alvito, risalenti al periodo della prima crociata, sarà arricchita dalla lettura, a cura di Dionisio Paglia, di alcuni brani tratti dal romanzo storico di Domenico Tata, ambientato nell’epoca delle crociate.Al Convegno sarà presente Monsignor Dionigi Antonelli al quale gli organizzatori intendono rivolgere un ringraziamento per aver prodotto un’ampia e preziosa opera storiografica sulle valli di Comino e del Liri, imprescindibile per coloro che intendono ricostruire le vicende del nostro territorio. Le informazioni, infatti, sull'alvitano Tommaso I d'Aquino sono state tratte principalmente dai suoi libri.