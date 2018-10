© RIPRODUZIONE RISERVATA

E allarme furti nel cassinate: ancora una tabaccheria presa di mira da una banda di ladri. É il quinto colpo nel giro di pochi mesi tra Aquino e Pontecorvo.L'ultimo colpo ha riguardato proprio la cittadina fluviale dove in pieno giorno tre persone con il volto scoperto hanno ripulito una nota tabaccheria di Corso Vittorio Emanuele proprio di fronte al palazzo comunale. Bottino da 13 mila euro tra Gratta e Vinci, profumi e soprattutto sigarette è stato portato via con un carrello utilizzato per il trasporto di valige. Oltre mille euro sarebbe i danni alla struttura.Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo.I fatti. Il furto c'è stato sabato pomeriggio tra le 14:30 e le 15:00 quando la tabaccheria era chiusa per pausa pranzo. Stando alla prima di costruzione di quanto avvenuto, suffragata anche dalle immagini di alcune telecamere di sicurezza che ci sono nel centro storico, i tre a bordo di un'auto sono arrivati nel centro di Pontecorvo hanno parcheggiato in piazza Alcide De Gasperi (il Belvedere della cittadina fluviale) e hanno preso di mira la vicinissima tabaccheria.Avevano pianificato tutto: hanno agito con decisione e sapevano come muoversi.Due, i pali, sono rimasti sul ciglio della strada mentre un terzo con un grosso giravite ha forzato la porta d'ingresso e una volta entrato utilizzando un borsone caricato su un carrello per trasportare valigie ha svuotato tutti gli scaffali delle sigarette è preso tutti i pacchi di Gratta e Vinci è stata aperta anche una casetta di sicurezza, ma non sono stati portate via contanti perché non c'erano. Portati via anche diverse confezionati di profumo esposti nelle vetrine Interne.Il colpo è durato pochi minuti poi i tre - con il bottino nel borsone caricato sul carrello - si sono incamminati verso Corso Vittorio Emanuele ed hanno fatto perdere le tracce in uno dei vicoli del centro storico. A dare l'allarme sono stati i proprietari poco prima delle 15.Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo i quali hanno acquisito tutte le informazioni necessarie a quantificare il bottino.Sono state acquisite le immagini dei circuiti di sicurezza privati che ci sono nella zona.Le testimonianze dei tanti cittadini che hanno incontrato i tre con il carrello lungo corso Vittorio Emanuele parlano di tre giovani, non di colore, tra i 25 e 30 anni. Tanto lo stupore tra i tanti cittadini che hanno notato i tre, ma che solo dopo qualche ora hanno appreso che c'era stato il furto e di essere stati a tu per tu con i ladri. Quello di sabato è quinto colpo. Il primo furto ad Aquino il 21 marzo 2018 nella cartolerie - tabaccheria di via Della Libertà: bottino 5 mila euro.Qualche mese dopo, il 30 aprile 2018, fu assaltata l’edicola-tabacchi Grafos di via XXIV Maggio a a Pontecorvo. La settimana scorsa gli ultimi due furti ad Aquino, dove in una sola notte i ladri hanno ripulito una cartoleria e un bar tabacchi.Cinque furti ai danni di altrettante attività commerciali, tutte tabaccherie e cartolerie, sui quali indagano i carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Gli investigatori cercano, ovviamente, punti di contatto per capire se ad agire è stata sempre la stessa banda oppure si tratta di pura casualità.