I carabinieri di Alatri, ieri, hanno tratto in arresto un 28enne ritenuto responsabile di furto aggravato. Stando alla ricostruzione si è introdotto in un istituto scolastico e, dopo aver forzato il distributore di bevande, si è impossessato della cassettina contenente le monete. Per lui disposti i domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA