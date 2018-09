Il cuore della città di Alatri sarà cardioprotetto. Verrà, infatti, installato in piazza Santa Maria Maggiore il defibrillatore donato dall’associazione “Marco Pietrobono onlus” che da tempo si batte per questo progetto al quale partecipano anche altre associazioni come Gli Amici del Cuore. La postazione pubblica di defibrillazione verrà posizionata sotto l’arco che porta al Trivio tramite via Giacomo Matteotti.

Domenica 9 Settembre 2018



