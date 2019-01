Momenti di terrore a Tecchiena di Alatri nella notte tra sabato e domenica. Carabinieri e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un incendio scoppiato al terzo piano di un palazzo e mettere in salvo un’intera famiglia, compresi tre minorenni.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che tutto sia stato generato da un piccolo faretto lasciato al terzo piano, ancora in costruzione. A causa di un cortocircuito o di un surriscaldamento della lampada, sarebbe partito l’incendio con il coinvolgimento di alcuni oggetti accatastati, tra cui vecchi panni, che hanno facilitato la presa del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA