Elezione come regalo di compleanno? Lo sperano due aspiranti consiglieri

Quale regalo migliore di compleanno che l’elezione in consiglio comunale? Uscito il manifesto ufficiale delle candidature al Comune di Frosinone, sono due gli aspiranti consiglieri che il 13 giugno - data dello spoglio - potrebbero festeggiare con l’ingresso nell’assise cittadina. Si tratta di Alessandro Carfagna che è in corsa con la “Lista Marini” a sostegno della candidatura di Domenico Marzi e Antonio Galasso, conosciuto come Antonello, del Polo Civico, anche lui a sostegno di Marzi.

Il primo compirà 44 anni nel giorno dello scrutinio, il secondo - che in Consiglio c’è già stato - 59. Se ci sarà o meno il “regalo”, però, bisognerà attendere fino alla notte perché lo scrutinio inizierà alle 15 e si partirà con i candidati sindaco. Sulle preferenze, sempre al centro di aspre contestazioni nei seggi, si dovrà attendere la tarda serata per i primi dati. È comunque una curiosa coincidenza, vedremo se festeggiaranno compleanno ed elezione.