Saranno dieci le tappe del tour “Armonie di Natale”, l’itinerario musicale che, durante le festività natalizie, toccherà diversi comuni della provincia di Frosinone. Una sola invece la tappa che interesserà la provincia di Latina. Gli spettacoli, organizzati dalle associazioni “Assoflute” di Pontecorvo, “Ararart” di Castrocielo e “Le Tre Torri” di Roccasecca, e patrocinati dal Consiglio Regionale del Lazio e dalle Province di Frosinone e Latina, proporranno programmi di qualità che spazieranno dalla musica classica a quella operistica e dalla prosa al teatro. Il primo appuntamento si terrà oggi con un matineé al Liceo Musicale “Bragaglia” di Frosinone con l’ensemble dei docenti e il Laboratorio di Musica d’insieme. Nel pomeriggio alle 17.30 si terrà il consueto “Family Concert” nella Chiesa San Paolo di Pontecorvo. Il concerto è ideato e pensato dal Comune di Pontecorvo e dall’Assoflute Associazione Musicale per le famiglie. La voce di Federica Carducci sarà accompagnata dal flauto di Fabio Angelo Colajanni e dal pianoforte di Leonora Baldelli. Il trio proporrà “Magical”, una valigia piena di sogni tra favola e musica, uno spettacolo scritto, ideato e diretto da Leonora Baldelli. Da Pontecorvo il tour farà tappa a Roccasecca il 26 dicembre nella Chiesa S. Maria delle Grazie di Caprile con “Rossini e Dintorni” . Il 27 sarà la volta del concerto nella chiesa di S. Maria del Buon Rimedio a Castelforte con la XV edizione del Concerto di Natale con “Virtuosismi all’Opera”. Il giorno seguente Colle San Magno ospiterà la II edizione del “Concerto di fine anno”. Il 29 dicembre a San Vittore andrà in scena la seconda edizione di “Natale in Armonia”. L’ultimo concerto dell’anno si terrà il 30 dicembre ad Arce con "InCanto di Musica e Parole” a cura dell’Associazione Arcanum et Fregellae. Si riprenderà subito dopo Capodanno il 3 gennaio a Rocca d’Arce, nel Teatro Federico II, con lo spettacolo teatrale Giocondo. A Colfelice la rassegna arriverà il 5 gennaio nella sala Consiliare, dove si terrà un omaggio a Severino Gazzelloni”. Il sipario scenderà il 12 gennaio nella Chiesa S. Lucia di Castrocielo con un appuntamento dedicato a “La Traviata” di Giuseppe Verdi.