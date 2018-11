Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Acea Ato 5 è tra le prime aziende in Italia ad aver la certificazione Iso 45001 dall'organismo di verifica Rina Service. Entrata in vigore a marzo 2018, la nuova norma Uni Iso 45001:2018 fissa i paletti e definisce le linee guida a cui tutte le aziende si devono attenere in termini di salute e sicurezza sul Lavoro». Così una nota di Acea.«Le aziende - spiega - hanno tre anni di tempo per potersi adeguare alla nuova normativa, Acea Ato 5 però è stata tra le prime in Italia, avendo conseguito la certificazione in tempi da record, a testimonianza dell'eccellenza in termini di competenza e resilienza nella gestione della sicurezza all'interno del Gruppo Acea. Proprio alla luce di questo primato, qualche giorno fa l'ing. Emilio D'Ermo, responsabile del servizio prevenzione e protezione rischi di Acea Ato 5, ha partecipato a un importante workshop sul tema tenutosi presso l'auditorium Tim di Roma, alla presenza di altre grandi aziende sul panorama nazionale, tra cui Rai, Ferrovie e Poste Italiane. L'incontro ha avuto come obiettivo primario quello di offrire spunti utili a seguito dell'emanazione della nuova Uni Iso 45001, analizzando il contenuto e la struttura della nuova norma, la cronologia della migrazione e le esperienze delle aziende che già hanno affrontato il passaggio alla nuova norma, per affrontare al meglio la transizione. Una tra queste è stata proprio quella di Acea Ato 5».