Sarà il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti a inaugurare l’anno accademico 2018-2019 dell’Accademia di belle arti di Frosinone. Sarà nel capoluogo per partecipare alla cerimonia in programma giovedì 16 maggio, alle 10, nel palazzo Tiravanti. Un evento importante per l’istituzione presieduta da Ennio De Vellis e diretta da Loredana Rea. L’inaugurazione alla presenza del ministro, si legge in una nota, va nella direzione tesa a creare un rapporto costante e costruttivo con il ministero dell’Istruzione «al fine di rendere ogni giorno più agevole il percorso di studi a quelli che sono i veri protagonisti della vita dell’Accademia, i suoi studenti». L’Accademia si apre a una nuova stagione e «mira a valorizzare le qualità di ogni singolo studente» con la didattica in primo piano. Molti i corsi: dall’Arte sacra contemporanea alla Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico, dalla Decorazione al Fashion Design. Per quanto riguarda la cerimonia di inaugurazione, «per questioni legate all’organizzazione, l’accesso sarà riservato agli studenti, al personale dell’Accademia e ai rappresentanti delle istituzioni invitati». L’Accademia sarà poi aperta a tutti martedì 21 maggio per l’open day.