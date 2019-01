È finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Frosinone. L’accusa ipotizzata è pesante: violenza sessuale su una ragazza disabile di 22 anni. La misura restrittiva nei confronti di un autista di scuolabus di 36 anni è stata eseguita dai carabinieri. Stando alle indagini, partite dopo la denuncia dei genitori della ragazza, i due si erano conosciuti sul web, poi l’uomo l’avrebbe convinta a farsi inviare su whatsapp delle foto che la ritraevano nuda e poi indotta ad avere rapporti sessuali con lui. Al momento l'uomo è stato sospeso dal servizio. Ora dovrà comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. © RIPRODUZIONE RISERVATA