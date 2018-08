Frode informatica è il reato contestato dai poliziotti del Settore Anticrimine del Commissariato di Sora ad una 33enne della provincia di Reggio Calabria, in seguito a denuncia formalizzata dalla vittima, residente nella città volsca. La donna, servendosi di credenziali fittizie, aveva operato un accesso fraudolento sul portale di un noto sito dell'e-commerce e aveva richiesto, per la vendita online di un articolo griffato, 285 euro, da versare su carta di credito ricaricabile. La merce ordinata non è però mai giunta a destinazione.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA