di Pierfederico Pernarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Invece di controllare l'operato della ditta appaltatrice, avrebbe suggerito all'imprenditore come gonfiare i costi e omesso di contestare irregolarità nello svolgimento dei lavori. Un atteggiamento compiacente che secondo, gli inquirenti, sarebbe avvenuto in cambio di due auto, prese a noleggio dagli imprenditori, e utilizzate per fini privati. Queste le accuse che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti dell'architetto Giampaolo Fontana, 63 anni, di Sezze, funzionario...