Venerdì 7 Aprile 2023, 07:10

Avevano nascosto droga e denaro nella loro camera da letto, nella casa che condividevano con i genitori a Gallinaro. Due fratelli di 37 e 41 anni sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. È l'epilogo di una attività info-investigativa portata avanti dai carabinieri della compagnia di Sora e finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga sul territorio e che si è conclusa nella giornata di sabato 1 aprile. In azione i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in stretta collaborazione con i colleghi delle Stazioni Carabinieri di Alvito, Casalvieri e San Donato Val Comino.

Tutto ha avuto inizio quando il più giovane dei fratelli, entrambi già noti alle forze dell'ordine ma dei quali non vengono fornite le generalità, era fermo a bordo della sua auto, nel Comune di Vicalvi, in attesa di iniziare a spacciare. Di certo non si aspettava di trovare al posto dei primi clienti, i Carabinieri i quali da un controllo e perquisizione, hanno rinvenuto sulla persona e in auto un pezzo di hashish del peso di 13 grammi messo sottovuoto e 4 "palline" termosaldate contenenti cocaina per un totale di 2,5grammi, pronti per lo spaccio. Rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento della droga. Da qui, in collaborazione con tutti gli altri militari, si procedeva a perquisizioni domiciliari multiple in contemporanea, presso due distinte abitazioni che il 37enne frequentava, una ad Atina ed una a Gallinaro. E proprio in quest'ultima, usata in condivisone dai propri genitori, entrambi completamente estranei ai fatti, e dal fratello maggiore, che i carabinieri hanno rinvenuto 1 kg di hashish, suddiviso in panetti e imbustati sottovuoto e circa 50 grammi di cocaina insieme alla somma in contanti di 1150 euro suddivisi in vari tagli.

LA CONTABILITÀ

Trovati infine alcuni libri mastri dove erano annotate cifre e date. Il materiale rinvenuto era ben nascosto nelle rispettive camere da letto dei due fratelli. Trovati anche due proiettili per armi comuni da sparo cal. 7,62. Al termine delle operazioni i due fratelli sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mentre, la sostanza stupefacente, il danaro, il materiale per la suddivisione in dosi, alcuni cellulari e i proiettili sono stati sottoposti a sequestro, il tutto al vaglio della magistratura inquirente. Si tratta dell'ultima operazione messa assegno negli ultimi giorni finalizzata proprio a prevenire, reprimere e i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti in un territorio dove, purtroppo, il mercato della droga è fiorente.

AI DOMICILIARI

E dal carcere torna ai domiciliari un uomo di Sora che era stato arrestato nei giorni scorsi per aver violato l'obbligo di dimora. Tutto a causa di un citofono rotto. Il difensore, Antonio Carugno, ha infatti dimostrato come il suo assistito non abbia violato l'obbligo. A causa della mancata risposta al citofono da parte dell'indagato è stata predisposta la custodia in carcere. Ma lui , come si legge nelle carte, «non si è mai allontanato dei luoghi consentiti e non ha effettivamente trasgredito alcuna misura» È stato dimostrato infatti come il citofono fosse fuori uso da diverso tempo e che quindi l'imputato, pur essendo dentro casa, non potesse sentire il campanello all'arrivo dei carabinieri. Espresso quindi parere favorevole all'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Roberta Pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA