Lunedì 25 Luglio 2022, 07:52

Dal Ministero dell'interno, di concerto con il dicastero dell'economia, ben 42 milioni di euro alla Ciociaria per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. A livello provinciale 15 comuni beneficeranno di quasi il dieci percento dell'intero finanziamento veicolato dal dipartimento degli affari interni: 450 milioni. Frosinone, Alatri e Ceccano se ne portano a casa più di dieci. Il capoluogo poco meno di tre milioni per interventi contro il dissesto idrogeologico di altrettante aree: versante prospiciente viale Mazzini (996 mila euro), via Casilina in località Forcella (990 mila) e belvedere attraversato da viadotto Biondi e ascensore inclinato (980 mila euro). A ottenere di più, tra i comuni con più di 25 mila abitanti, è però Alatri. Come il capoluogo avrebbe potuto richiedere fino a cinque milioni. Ne arrivano 4,7

I progetti sono cinque: demolizione e ricostruzione del ponte sul Fosso delle Pentime di via delle Ginestre (998 mila euro); regimentazione dell'alveo del fiume Cosa (997 mila); risanamento di via Fiume, via Carano, via Monte San Gregorio, via Fontana Santa e altre strade (997 mila); sistemazione idraulica di vari affluenti del Cosa e tratti stradali interessati (990 mila) e mitigazione del rischio attorno a via Salerno (766 mila).

Ceccano, invece, incassa i due milioni e mezzo ottenibili da comune con meno di 25 mila residenti. Si procederà all'operazione anti dissesto nel centro storico e nella periferica contrada Celleta.

Tre le cittadine con più di 5 mila abitanti, che avrebbero potuto puntare alle stesse risorse della Contea fabraterna, figurano Fiuggi e Veroli. Alla città termale 600 mila euro per una manutenzione straordinaria delle strade influenzate dal Fosso del diluvio (un nome che è tutto un programma). Nella città ernica, invece, servivano 160 mila euro per la messa in sicurezza degli argini del torrente Amaseno, nei pressi dell'abbazia di Casamari. Per gli altri dieci comuni finanziati, tutti con meno di cinquemila anime, un milione di euro come massimale. Torrice se lo prende quasi tutto (oltre 999 mila euro) con tre progetti: la messa in sicurezza di via Campo San Giovanni (564 mila), della franata via Fontanelle (235 mila) e di via Selva Piana (200 mila). Cifra tonda per Castro dei Volsci, Serrone, Pico e Castelnuovo Parano: un milione. A Castro contro il dissesto del fosso di Vallefratta e di via Montecrispo, ponte Starze e ponte Volca. A Serrone per occuparsi di via delle Ginestre e di via De Gasperi. A Pico per contenere i fenomeni di instabilità della viabilità al centro storico e a valle. Ad Alvito il contributo verrà spalmato su varie zone rischiose del territorio comunale. Castelnuovo Parano, coi suoi 583 abitanti, impiegherà il suo milione nel risanamento ambientale di via Fossato e via Valli. Prende poco di meno Santopadre: 990 mila euro per risolvere le problematiche nella zona nord-est. A Vicalvi 650 mila euro, invece, per la sua area sud-est. A seguire il mezzo milione per San Biagio Saracinisco, secondo comune meno popoloso della provincia di Frosinone con i suoi 302 abitanti, che vedranno sistemare il movimento franoso nelle frazioni di Cerreto e Uotto. Chiude, soddisfatta, Strangolagalli: 397 mila euro per ripristinare La Piana, Carpinello e Piscinelle a seguito di eventi calamitosi.