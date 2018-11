© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto inequivocabile ed imbarazzante che sta facendo il giro del web. Ritrae una donna, forse un transessuale, di spalle. Ha i capelli corti e biondi, un bikini che nasconde poco o nulla, tacchi altissimi e curve prorompenti. Posa senza grazia dinanzi il santuario della Madonna delle Grazie, di fronte a lei le verdi colline di Sora. Non è chiaro esattamente che cosa stia facendo e se qualche professionista stia scattando alcune fotografie per un book oppure se ci siano in programma delle riprese di un film “particolare”, di certo questo scatto rubato da un cittadino che si era recato sul santuario per fare una passeggiata (e che si è dileguato immediatamente senza indagare di più) sta suscitando un vivace dibattito ed un vespaio di polemiche. “Ma è mai possibile che debbano fare queste cose proprio dinanzi un santuario dedicato alla Madonna con tanti posti che ci sono più riservati? Sulla collina ci passeggiano famiglie, bambini, persone di ogni età che certi spettacoli indegni non dovrebbero vederli”, lamentano alcuni. Per il momento nessuno sa dare una spiegazione alla presenza di questa persona dinanzi il santuario ma non si può escludere che nei prossimi giorni possa essere allestito il set di un film.