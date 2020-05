Chiesa piena per il patrono, ma di foto dei devoti: l'idea per la festa di Sant'Ambrogio a Ferentino

La città di Ferentino oggi festeggia il suo patrono, Sant’Ambrogio, un centurione che da combattente è diventato martire in nome di Gesù. Una festa, però, che sarà diversa dalle altre. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, per la prima volta non ci sarà la presenza dei fedeli alla messa delle 11 a San Giovanni che verrà celebrata dal vescovo Ambrogio Spreafico. L’esposizione della statua portata poi a spalla da decine di incollatori per le vie della città non ci sarà.

Quello che è il giorno più importante per i ferentinesi, si limiterà ad essere un giorno di preghiera individuale. Ma, visto il momento triste e il divieto di vivere la festa tutti insieme, alcuni cittadini con la collaborazione della Pro Loco e l’avallo della Chiesa e dell’amministrazione comunale hanno lanciato l’idea «Io c’ero e ci sarò ancora sempre».

Ogni cittadino ha potuto inviare le foto dei propri familiari all’indirizzo mail ambrogionostro@gmail.com o via WhatsApp ad un numero indicando nome e cognome; gli scatti sono stati stampati e poi esposti sui banchi vuoti durante le funzioni in cattedrale di ieri e vi resteranno anche oggi e domani, quando ci sarà la reposizione della statua. Funzioni religiose che i cittadini potranno seguire in diretta streaming.

«Una iniziativa - hanno spiegato gli organizzatori - in attesa di tornare a festeggiare il nostro patrono Ambrogio tutti insieme. Un modo per onorarlo. Ieri sera alla messa per ricordare il martirio di Sant’Ambrogio i banchi della cattedrale di San Giovanni erano desolatamente vuoti. Ma gremiti di foto di decine di ferentinesi che hanno partecipato all’iniziativa.

Anche questa una forma per stare uniti. In chiesa la presenza limitata a pochi, tra cui il sindaco Pompeo e il presidente della Pro Loco, Luigino Sonni. Il primo cittadino, a nome di tutta l’amministrazione, ha portato in chiesa alcuni ceri accendendone uno. A celebrare la messa il vescovo coadiuvato da don Nino Di Stefano e don Giuseppe. Durante l’omelia il vescovo ha paragonato la sofferenza di Sant’Ambrogio a quella che si sta vivendo per il virus. Ha detto che la preghiera è l’arma più importante.

«Torneremo a vivere e ad abbracciarci - ha detto il vescovo - tramite l’intercessione di Sant’Ambrogio chiediamo al Signore di far terminare l’epidemia».

