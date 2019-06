"Fornaci Village", sequestrato l'impianto a biomasse

Sequestrato l’impianto di cogenerazione a biomasse del “Fornaci Village”. Il provvedimento, disposto dal sostituto procuratore di Frosinone Samuel Amari, è stato eseguito questa mattina dagli agenti della polizia provinciale coordinati dal vice comandante Pierfrancesco Vona e dalla polizia locale del capoluogo. Il sequestro preventivo è scattato a seguito di accertamenti che hanno fatto emergere una serie di irregolarità. Le indagini sono partire dopo lo sversamento di liquidi in via Gaeta. Ma sul caso erano arrivati anche degli esposti. L’impianto veniva accesso per fare delle prove, ma a quanto pare questo accadeva un po’ troppo spesso. In ogni caso è stata accertata l’assenza di un’autorizzazione e anche di una comunicazione alle autorità preposte. Per questa ragione la Procura ha disposto il sequestro preventivo, indagato il titolare dell’impianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA