Rubata la storica insegna dell'ex Cinema Italia di Fontana Liri, è stato il primo nato in Ciociaria

Singolare furto a Fontana Liri: rubate le scritte dello storico cinema. I locali che ospitavano il cinema, risalente al Ventennio fascista, si trovano in Corso Trieste, davanti allo Stabilimento Militare Propellenti. Ignoti alcuni giorni fa, presumibilmente nottetempo, hanno staccato e portato via le lettere di cemento, di indubbio valore storico.

«Il presidente della Consulta Sergio Proia, sollecitato dalla professoressa Santina Pistilli e da altri cittadini, oggi non vedendo più le scritte ha chiesto informazioni al Sindaco che si è relazionato con i proprietari. Questi ultimi sono caduti dalle nuvole ed hanno appreso di questo singolare furto dal primo cittadino, preannunciandogli che si recheranno dai Carabinieri per sporgere formale denuncia in modo tale da consentire l'avvio delle indagini e l'eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza», è stato spiegato dal Comune.



Il Cinema Italia era il primo cinematografo della provincia di Frosinone ed era frequentato da cinefili ed appassionati che provenivano anche dai paesi limitrofi.

«Vogliamo sperare che vengano prontamente individuati i responsabili, restituite al più presto le lettere al legittimo proprietario per ripristinarle dove sono state sottratte», hanno concluso dal Comune.