di Gianpaolo Russo

IL CASO

Riqualificazione Scalo a Frosinone sempre più a rischio. Dopo la decisione del Governo di un mese fa di bloccare i fondi stanziati dalla precedente legislatura a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale su presunte illegittimità che renderebbero il provvedimento adottato dal governo Renzi anticostituzionale, ieri alcuni sindaci si sono recati al parlamento in audizione, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati di Roma. Tra i ventuno sindaci delle più importanti città capoluogo italiane, c'era anche quello di Frosinone Nicola Ottaviani che vede sempre più in bilico i 18 milioni di euro che sarebbero serviti per riqualificare lo Scalo, piazzale Kambo e le aree limitrofe. Obiettivo dell'incontro: convincere il Parlamento a tornare indietro sulla revoca di due miliardi di euro di finanziamenti, destinati alle periferie urbane di molte città italiane tra cui appunto il capoluogo ciociaro.

LA LOTTA

«Stiamo cercando di far capire sia al Governo che al Parlamento che la revoca delle risorse finanziarie destinate alle città capoluogo e alle aree metropolitane rischierebbe di paralizzare ulteriormente lo sviluppo economico dei territori - ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - Quei soldi sono destinati alle aree urbane più degradate che meritano maggiore attenzione sociale. Sottrarre ai municipi come quello di Frosinone 18 milioni di euro rischia di infliggere un colpo pesantissimo sia alle casse che ai progetti di carattere locale». Al termine della riunione, però, di spiragli se ne sono visti pochi: «Purtroppo continua Ottaviani - non abbiamo ricevuto, oggi, alcuna risposta confortante, ma abbiamo evidenziato che continueremo in questa battaglia a costo di protestare per giorni interi all'esterno del Parlamento, con ogni forma rispettosa della democrazia ma sicuramente rigida e incisiva».

LE CRITICHE

Duro il commento dell'Anci (associazione nazionali comuni italiani): «E' stato un furto con destrezza non usa mezze parole il presidente Antonio Decaro - perché ci hanno tolto 1,6 miliardi destinati a progetti che interessano 20 milioni di cittadini e perché lo hanno fatto di notte, senza interloquire con nessuno e senza confronto con i sindaci. Su questa cosa faremo le barricate, faremo ricorso al Tar perché questa non può essere considerata una sospensione all'erogazione dei fondi come sostiene il governo. Ci state togliendo i soldi e non lo potete fare. Confidiamo in un ravvedimento da parte del Parlamento. In alcuni casi i lavori sono già iniziati. Chi li ridà i soldi ai sindaci? Devono fare debiti fuori bilancio? Pronti a presentarci a Palazzo Chigi e a consegnare le nostre fasce tricolori».

LE OPERE BLOCCATE

Sei in totale le opere che restano congelate a Frosinone e che rischiano di restare progetti solo sulla carta: 1) la nuova scuola elementare a Colle Timio; 2) il raddoppio del Centro Sociale da realizzarsi a Corso Lazio; 3) la riqualificazione di piazzale Kambo con l'ammodernamento dell'area a verde e pedonabile; 4) la riqualificazione della stazione ferroviaria ad opera delle Ferrovie dello Stato; 5) la riqualificazione del terreno Eni con collegamento diretto e parcheggi sino alla stazione; 6) la ristrutturazione delle palazzine ubicate di fronte l'uscita della stazione in piazzale Kambo, oramai acquisite al patrimonio comunale e provenienti dall'ex Demanio. L'amministrazione Ottaviani ha già conferito i primi incarichi professionali per la realizzazione dei progetti definitivi da far avviare già nel 2019. Probabile che si siano solo persi soldi e tempo.



Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



