Fondi per le vittime dell'usura, in Ciociaria quasi 5 milioni di euro: è la prima nel Lazio

Frosinone 1.146.027 euro

Sora 335.010

Roma 322.979

Fiuggi 231.700

Cassino 176.142

Isola Liri 170.918

Alatri 169.494

Veroli 129.282

Patrica 127.777

Formia 111.831

S. Saturnia 109.351

Gaeta 104.722

Aquino 94.698

Roccasecca 86.477

Boville Ernica 83.686

Ceccano 82.600

Torrice 62.745

Pontinia 44.030

M. S. Giovanni C. 42.323

Atina 36.774

Ferentino 18.045

Morolo 18.000

Fumone 12.819

Latina 10.372

Pontecorvo 10.317

Serrone 5.993

Arce 2.036

In nessun'altra provincia del Lazio come in quella di Frosinone sono arrivati tanti soldi dal Fondo per le vittime di usura e richieste estorsive. Nel capoluogo ciociaro è arrivato il triplo dei soldi concessi nella Capitale e persino un paesino come Fumone, 2 mila anime, è riuscito a superare Latina.Questi sono alcuni degli aspetti singolari che emergono dal report stilato dallapubblicato in questi giorni in cui si tirano le somme di un seminario dedicato a usura e racket, svoltosi lo scorso novembre, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni, della imprenditoria, delle banche e delle forze di polizia.L'attenzione dei lavori si è focalizzata soprattutto sulla problematica dell'usura. E non a caso. La provincia di Frosinone, ricorda la Prefettura, in base a uno studio svolto dall’Osservatorio sulla sicurezza effettuato nel 2011 e aggiornato nel 2015, risultaChe sembianze ha l'usura in provincia di Frosinone? Il fenomeno, scrive la Prefettura, è diffuso «a macchia di leopardo» nella provincia di Frosinone e per questo difficile da analizzare. E' certo però, prosegue il report, che il giro dei prestiti a strozzo, nel capoluogo così come nel resto della provincia,L'anno scorso, stando ai dati forniti dalla Guardia di Finanza, sono stateper il reato di usura, 23 negli ultimi anni.Accanto all'azione repressiva e alle indagini mirate, le attiivtà di contrasto delle Fiamme Gialle passano pe l’analisi costante dei movimenti finanziari con una particolare attenzione alleinviate dagli operatori finanziari e dai professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio.In provincia di Frosinone lo scorso anno sono state 518 le operazioni sospette segnalate, duecento in meno rispetto a quelle della provincia di Latina. Le SOS costuiscono uno dei principali spunti da cui prendono le mosse le inchieste contro reati che vanno dall'usura alla bancarotta.Una spia della vulnerabilità economica e sociale della provincia di Frosinone all'usura e più in generale all'indebitamento è il numero dei beni immobili finiti all’asta che in provincia di Frosinone continua ad essere molto alto:, mezzo punto in più rispetto alla già preoccupante media nazionale.Ma ancora più macroscopico sembra essere un altro dato: quello dei fondi alle vittime di usura e richieste estorsive.. Di esse, 60 sono state accolte, 136 quelle non accolte, 72 quelle in istruttoria di cui 21 sono state presentate per asserita usura bancaria».Nel grafico che segue l'andamento delle istanze di accesso dal 1997 ad oggi:Il maggior numero di istanze c'è stato a Frosinone (43), poi Cassino (20), M. S. Giovanni (13), Isola Liri ( 12), Ceccano (10), Ferentino (8), Morolo, Castro, Anagni, Pontecorvo (6), Amaseno, Arpino, Broccostella, San'Apollinare, San'Elia Fiumerapido (5), Boville Ernica, Cervaro, Piedimonte, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Veroli (4), in tutti gli altri comuni ci sono state dalle tre alle due istanze, tranne che in quello di Sora l'unico in cui non ci sono state istanze di accesso al Fondo.Ma di quanti soldi stiamo parlando. Finora sono stati erogati, di cui 3.767.884 euro a titolo di mutuo senza interessi per usura e 871.476 euro a titolo di elargizione ai soggetti vittime di richieste estorsive.Il capoluogo ciociaro risulta la città in cui è stata elargita, nel complesso, la somma più alta nel Lazio: oltre un milione di euro, più del triplo di Roma. E non è il solo aspetto singolare a giudicare dalla classifica che segue con la ripartizione dei fondi erogati in cui come detto piccoli comuni ciociari, come q Fumone e Morolo, superano persino il capoluogo pontino: