Valle del Sacco, ecco come sono stati ripartiti i fondi per le bonifiche

Bonifiche nella Valle del Sacco, ci siamo. La bozza dell'Accordo di Programma per dare il via gli interventi nel Sito d'interessa nazionale è pronta e se non vi saranno ulteriori intoppi il documento dovrebbe essere pubblicato entro la prossima settimana, forse giovedì. Sul piatto ci sono circa 53 milioni e mezzo di euro. Nel documento sono state ripartite le risorse per ogni singolo intervento. I siti della provincia di Frosinone sono 10, a questi vanno aggiunti due del comprensorio industriale di Colleferro.Sono stati programmati tre interventi di carattere generale. Eccoli: 1,7 milioni di euro per il monitoraggio acque per uso potabile, irriguo e domestico; 4 milioni di euro per la caratterizzazione delle aree agricole ripariali; 960 mila euro per un programma di valutazione epidemiologica nei Comuni che ricadono nel Sin.I fondi serviranno a realizzare i piani di caratterizzazione e la messa in sicurezza permanente dei siti inquinati. La bonifica è prevista solo per la Caffaro di Colleferro.I siti interessati nella provincia di Frosinone sono 10, due in più rispetto a quelli individuati inizialmente. Il Comune con più siti è quello di Ceprano: 4,3 milioni di euro per la ex Olivieri; 1.170.392 euro per l'ex Europress e 793.670 euro per l'ex Cartiera Vita Mayer.Per l'ex discarica di via Le Lame di Frosinone l'ipotesi di una rimozione delle oltre 600mila tonnellate di rifiuti resta ancora lontana. Sono stati previsti infatti circa due milioni e mezzo di euro; poco più di un milione di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e un milione e mezzo per la caratterizzazione del terreno potenzialmente contaminato compreso tra la discarica e il fiume Sacco. Per l'ecomostro di via Le Lame, scrive il Ministero, «sono richiesti degli interventi di manutenzione sulle opere di Messa in Sicurezza di Emergenza già effettuate, oltre a completare la caratterizzazione».Una cifra più cospicua, 2,9 milioni di euro, è stata stanziata per l'ex Polveriera di Anagni. Poi ci sono tre siti a Ceccano: 1,3 milioni per l'ex Snia BPD Bosco Faito; un milione per l'ex Annunziata e 972mila euro per l'ex cava Anime Sante. Infine sono stati previsti 1,4 milioni per l'ex Cartiera di Ferentino e 561mila euro per i Ponti della Selva di Paliano.Nell'accordo di programma rientrano anche due interventi nel comprensorio industriale di Colleferro: uno da 4,6 milioni e l'altro da 1,2 milioni per la bonifica della Caffaro.Il valore complessivo dell'accordo è pari a 53.626.188 euro di cui 29,7 milioni per interventi di immediata attuazione e circa 24 milioni per attività da programmare.Il cronoprogramma allegato alla bozza dell'accordo prevede che tutti gli interventi vengano ultimati entro il 2023.La gestione di tutti gli interventi, sia sotto il profilo tecnico che finanziario, è stata affidata alla Regione Lazio. Ma, si precisa nell'accordo, «allo scopo di garantire un'adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli interventi è istituito un Comitato di Indirizzo e Controllo, composto da un rappresentante del Ministero, che svolge anche le funzioni di presidente, nonché di tre rappresentanti, rispettivamente, della Regione, di Ispra e di Arpa Lazio».