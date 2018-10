© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito a tutta velocità da piazza Valchera, ha svoltato a destra imboccando contromano via Angeloni. Ha sbandato più volte, poi lo schianto contro una delle travi dell'Arco Campagiorni. Panico ieri pomeriggio nel cuore del centro del capoluogo.L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Ad assistere alla scena, completamente basiti, alcuni pedoni che in quel momento stavano transitando su via Maccari e via Bracaglia. Fortunatamente la folle corsa si è fermata prima. Altrimenti poteva essere una strage.Alla guida dell'auto, un'Audi, c'era un cinquantenne ciociaro. Nel giro di breve tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. L'uomo, inizialmente, in evidente stato confusionale, è rimasto aggrappato al volante e non voleva scendere dall'auto. Poi gli operatori sanitari e gli agenti sono riusciti a tranquillizzarlo e a portarlo fuori. Quindi è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Spaziani di Frosinone.Sul caso hanno condotto gli accertamenti gli agenti della Squadra Volanti agli ordini del dirigente Flavio Genovesi. Dalle analisi fatte in ospedale è risultato che l'uomo era ubriaco. Ma non è tutto.Nell'Audi è stata trovata anche una divisa dei carabinieri e un tesserino di riconoscimento conttraffatto intestato allo stesso e di appartenenza all'Arma. L'uomo non è più appartenente al corpo per cui è stato denunciato per il possesso di segni distintivi contraffatti.. Da capire come e perché l'uomo ne fosse in possesso. La polizia, per ora, attende sviluppi sulle condizioni cliniche. Intanto saranno da valutare anche gli eventuali danni all'arco Campagiorni di origine medievale, uno dei simboli della città.