Sull'inquinamento del fiume Sacco intervengono gli esponenti della Lega: ''Siamo estremamente preoccupati per la schiuma bianca apparsa nel fiume Sacco. Aspetteremo certamente i risultati delle analisi, ma ci attiveremo sia in Regione Lazio che con i nostri rappresentanti nazionali su un'emergenza non affrontata finora con la giusta responsabilita'. Le bonifiche sono una priorita' per salvaguardare la salute dei cittadini, gli imprenditori agricoli e i loro prodotti!''. Cosi', in una nota, il capogruppo della Lega in Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi e la portavoce provinciale di Frosione del Carroccio Kristalia Papaevangeliu, che plaudono ''l'iniziativa dell'amministrazione di Anagni, a partire dal vicesindaco con delega all'Ambiente della Lega Vittorio D'Ercole, che ha inviato una missiva al ministro dell'Ambiente Sergio Costa per sbloccare l'impasse della bonifica della zona e per richiedere degli interventi mirati su tutta la valle del Sacco''.