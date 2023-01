Domenica 29 Gennaio 2023, 09:17

Nuova gestione delle terme, dell'impianto di imbottigliamento e del campo da golf di Fiuggi, al timone l'ex numero uno di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti. Altra giornata da incorniciare ieri per la cittadina ternale con il subentro di una nuova società nella gestione degli asset aziendali fiuggini. Nella sala consiliare il sindaco, Alioska Barccarini, ha presentato la cordata di imprenditori, composta dal vice presidente di Confindustria Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo, Nicola Benedetto e Gianfranco Battisti, che ha deciso di investire su Fiuggi e sull'acqua che rompe la pietra.



Il gruppo da ieri è entrato ufficialmente in possesso delle quote azionarie dell'azienda termale. E' stato il neo presidente, il top manager fiuggino alla guida di Ferrovie dello Stato dal 2018 al 2021, a illustrare il piano industriale della holding Salus per Aquam - Progetto Fiuggi - alla quale fanno riferimento le società Atf (per i parchi termali e imbottigliamento) e GO.WE (golf e benessere), a illustrare le linee guida e gli obiettivi del nuovo corso che pone al centro salute, sport, benessere, acqua e sviluppo del distretto termale. Battisti ha dichiarato che Acqua di Fiuggi non può confrontarsi con prodotti generalisti, che deve presidiare il canale horeca (hotel, ristoranti catering) di qualità, ma soprattutto deve puntare sul mercato estero. La fonte Bonifacio VIII, attraverso la Fondazione Fiuggi, dovrà diventare un centro di eccellenza medica non solo di urologia e nefrologia, mentre la Fonte Anticolana sarà un polo di grande attrattività legata all'intrattenimento. Il campo da golf necessita di importanti interventi per essere un buon biglietto da visita della città. «Stiamo vivendo un'altra giornata storica ha dichiarato Baccarini - perché segna il cambiamento, l'inversione di tendenza sul piano economico e sul piano dello sviluppo turistico di Fiuggi e dell'intera Ciociaria di cui Fiuggi conta il 95% delle presenze alberghiere. Ci accingiamo a consegnare in mani amiche gli asset di Acqua e Terme Fiuggi, il nostro tesoro».

Annalisa Maggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA