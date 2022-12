Sabato 17 Dicembre 2022, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 12:27



Quella volta che Sinisa telefonò per il vino ciociaro. La morte prematura di Mihajlovic, allenatore del Bologna (da cui era stato esonerato a settembre per via della malattia) e campione d'Italia nel 2000 tra le fila della S.S. Lazio, ha scatenato un'ondata di emozioni e di ricordi in rete e sui social. A Fiuggi la notizia ha particolarmente colpito Massimiliano Tucciarelli, tifoso biancoceleste, passione calcistica che gli è stata trasmessa dal suo papà. Rosario Tucciarelli, all'epoca della presidenza Cragnotti, era solito frequentare Formello, il complesso sportivo di proprietà della S.S. Lazio.

«Mio padre conosceva tutti, dai calciatori ai dirigenti, allenatori. Si frequentavano, sono venuti diverse volte a cena da noi, tanto che proprio Mihajlovic, il senatore della squadra e il capobanda del gruppo composto da Veron, Simeone, Pancaro - racconta Massimiliano ha regalato a papà una tuta con i colori della Lazio e la maglia degli allenamenti che custodisco gelosamente».

Massimiliano Tucciarelli ieri pomeriggio, appresa la notizia della scomparsa del serbo, ha riavvolto il filo dei ricordi e su Facebook ha raccontato un simpatico episodio che vede protagonista proprio l'ex difensore laziale famoso per i suoi calci di punizione: «Una volta squillò il cellulare di mio padre e risposi io...Pronto? C'è Rosario? Sono Sinisa Mihajlovic. Io rimasi incredulo e passai il cellulare a mio padre. «Dimme», disse il signor Tucciarelli. «Rosario, puoi portarmi quel vino che portasti a Formello?». Rosario rispose con una battuta in dialetto fiuggino: «Nde' m'pari a da' lu ramato? E manco te lu bivi!»Dopo un paio di giorni da quella telefonata Rosario Tuccarelli, scomparso nel 2010, portò un'intera damigiana di vino a Sinisa Mihajlovic che ora potrà incontrare di nuovo il suo amico fiuggino.