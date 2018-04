Una rissa tra giovani armati di bottiglie scoppiata in piazza Spada, nella zona termale di Fiuggi, ha portato all'arresto di quattro persone tra i 18 e i 26 anni. Dopo l'allarme agenti del locale commissariato di polizia e carabinieri hanno bloccato i quattro, che erano in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre altri due sono riusciti a fuggire. Dove è avvenuta la rissa sono stati rinvenuti numerosi cocci di vetro di bottiglie, Due degli arrestati erano già stati coinvolti in altre risse avvenute di recente nella stessa piazza, episodio che aveva procurato particolare allarme nella popolazione residente. Per tutti i quattro arrestati sono scattati i domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

