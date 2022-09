Sabato 3 Settembre 2022, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Il Comune di Fiuggi eredita un palazzo storico della città. Poco prima di morire, lo scorso anno, Rita Falconi, ultima discendente della nobile famiglia proprietaria, tra gli altri beni, dell'omonimo palazzo situato nel centro storico di Fiuggi, nel redigere il testamento ha pensato alla comunità fiuggina. Oggetto del lascito è un antico palazzo, costruito i primi del 700 dalla ricca famiglia Falconi e situato poco distante dalla chiesa di San Pietro Apostolo. Successivamente, il pregevole edificio fu ampliato per uso ricettivo e fino agli anni 70 del secolo scorso Albergo Falconi è stato uno dei più prestigiosi alberghi del centro storico. All'interno conserva decorazioni e arredi dei primi del 900 oltre a diversi affreschi di cui uno molto interessante eseguito in occasione della venuta di Napoleone Bonaparte in Italia. In una della sale il pittore Mastro Ubaldo, che nel 1810 affrescava alcune cappelle gentilizie nella chiesa di S. Pietro, dipinse la sagoma di Napoleone Bonaparte per fare uno scherzo ai cittadini qui convenuti per una annunciata e mancata visita dell'imperatore. Per volere della proprietaria il palazzo adesso è divenuto comunale.

L'annuncio è stato dato dal sindaco Alioska Baccarini: «La signora Rita, rimanendo fedele alla sua straordinaria generosità, la stessa che l'ha contraddistinta in tutta la sua vita, vissuta interamente all'insegna di una sensibilità rara con lo sguardo sempre rivolto nella direzione delle fasce sociali più deboli, dei poveri, degli oppressi, ha deciso con questo spirito di destinare un regalo bellissimo e di straordinaria importanza alla comunità fiuggina. Infatti con suo testamento olografo del 15 agosto 2021 spiega Baccarini - ha lasciato al Comune di Fiuggi, per fini sociali e caritatevoli, il palazzo Falconi (già residenza privata della famiglia) compresi l'albergo e i sottostanti orti. Ricordo bene che, più volte ancora in vita sia Rita che il fratello Gaetano, nell'esprimere questa loro volontà ripetevano spesso la frase: E' partito tutto da Fiuggi e a Fiuggi deve tornare. Ciò - sottolinea il sindaco - a manifestare la profonda gratitudine e stima della famiglia alla comunità fiuggina. Sarà formale impegno dell'amministrazione comunale, a brevissimo, quello di rispettare la volontà della signora Rita e della sua famiglia e quindi destinare agli scopi indicati questo straordinario tesoro». Nell'apprendere la notizia via social i fiuggini hanno espresso la loro gratitudine per il nobile gesto e hanno avanzato anche alcune ipotesi per l'utilizzo, dalla realizzazione di un centro di studio e specializzazione per futuri medici, infermieri e operatori sanitari per aiutare i più deboli e bisognosi, ad attrattiva turistica o museo. «Grande gesto, sulle orme di Filippo Falconi, che già beneficò il popolo fiuggino con munificenze d'ogni sorta» ricorda Bruno Ludovici, appassionato della storia di Fiuggi alla quale ha dedicato due libri e il terzo in arrivo.

Annalisa Maggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA